VIDEO: रोहित शर्मा के विकेट पर बवाल, थर्ड अंपायर का जमकर उड़ रहा मजाक

मैनचेस्टर: भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आउट होना एक बार फिर निर्णय समीक्षा प्रणाली (DRS) पर सवाल खड़े कर गया. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या वह वाकई आउट थे या नहीं. वहीं, दूसरी तरफ रोहित के फैंस इस विवादास्पद फैसल को लेकर थर्ड अंपायर को ट्रोल कर रहे हैं.

विश्व कप (World Cup 2019) के इस मैच में रोहित ने 18 रन बना लिए थे. तभी केमर रोच की एक गेंद गुड लैंग्थ पर टप्पा खाई और तेजी से अंदर आई. विंडीज टीम को लगा कि रोहित के बल्ले का किनारा लगा है.

मैदानी अंपायर ने विंडीज की अपील को नकार दिया, लेकिन विंडीज ने रिव्यू लिया जो रोहित के खिलाफ गया. इस फैसले से रोहित काफी निराश थे और पवेलियन जाते समय वह काफी गुस्से में भी लग रहे थे.

Pakistan's future batting coach #RohitSharma just missed his centeury by just 82 runs. .. #CWC19 #INDvsWI pic.twitter.com/vB2DAcNLRc

इस फैसले ने एक बार फिर डीआरएस पर सवाल खड़े कर दिए क्योंकि यह साफ नहीं पता चल रहा था कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है या नहीं या गेंद पैड से टकराई है. हालांकि, स्निकोमीटर नेकुछ हलचल बताई थी लेकिन यह साफ नहीं था.

रोहित के आउट होने के बाद ट्विटर पर Upmire ट्रेंड होने लगा. लोगों ने इसे सबसे खराब फैसला बताया.

Third umpire giving 'OUT' to Rohit Sharma Everyone:- #INDvWI pic.twitter.com/931bxjI42B

Michael Gough you need to speak about this decision. You can't play with people's emotion.

Dear @ICC please investigate about this decision. May had the other reason about the decision.#INDvsWI #RohitSharma pic.twitter.com/uWqOejb5AK

— Gowtham Crazy Guy (@crazzie_guy) June 27, 2019