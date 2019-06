ICC World Cup: डेविड वॉर्नर के 500 रन पूरे, तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

लंदन: ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वे इस विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. डेविड वॉर्नर (David Warner) ने इस विश्व कप में दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं. वे अगर इसी फॉर्म में रहे तो सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए एक विश्व कप में सबसे अधिक रन के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही कहते रहे हैं कि वॉर्नर इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं.

भारत के सचिन तेंदुलकर ने 2003 में खेले गए विश्व कप में 673 रन बनाए थे. यह एक विश्व कप में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए सबसे अधिक रन हैं. डेविड वॉर्नर इसके काफी करीब पहुंच गए हैं. उन्होंने अभी सिर्फ सात मैच खेले हैं. ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल खेलना लगभग तय है. यानी वॉर्नर को अभी कम से कम तीन मैच और खेलने को मिलेंगे. अगर टीम फाइनल में पहुंची तो वे कुल 11 मैच खेलेंगे.

यह भी पढ़ें: ICC World Cup: सचिन ने धोनी से कहा- पॉजिटिव बैटिंग करो... और हो गए ट्रोल आर्मी के शिकार

डेविड वॉर्नर ने मंगलवार को इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में 53 रन की पारी की पारी खेली. उन्होंने इस पारी के दौरान ही अपने 500 रन पूरे किए. वॉर्नर ने अब तक सात मैचों की सात पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 500 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च योग 166 रन रहा है. उनका औसत 83.33 है. वॉर्नर ने अब तक कुल 46 चौके और छह छक्के लगाए हैं.

David Warner's 5️⃣3️⃣ today put him back on top of the #CWC19 run-scoring pile!

He is also the first batsman to reach 5️⃣0️⃣0️⃣ in the competition

Joe Root needs 7️⃣7️⃣ to catch him. Will he do so today? pic.twitter.com/qij0vZQ1jR

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 25, 2019