World Cup 2019: जब महिला टीम की कप्तान से पूछा गया कि कौन-सी टीम जीतेगी खिताब, मिला ये जवाब

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने बुधवार को कहा कि भारतीय पुरुष टीम तीसरी बार खिताब जीतने की दावेदार है, क्योंकि टीम के पास कई सारे मैच विजेता खिलाड़ी हैं.

मिताली ने ट्विटर पर वीडियो में कहा, "भारतीय टीम के पास अब बहुत सारे मैच विजेता हैं. बेशक, कप्तान विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन के साथ आगे से मोर्चा संभालते हैं."

Everyone is indeed looking forward to the @cricketworldcup 2019 in

This will be the biggest tournament to date showcasing the best of England and Wales on the global stage!

Hear @M_Raj03 spk to @Andrew007Uk on who will be the match winners.

