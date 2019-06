World Cup 2019: रोहित शर्मा के आउट होने पर विवाद, थर्ड अंपायर के फैसले पर उठी उंगलियां

मुंबई: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (ICC World Cup 2019) में वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा के आउट होने पर विवाद हो गया है. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा गुरुवार को खेले गए मैच में 18 रन बनाकर आउट हुए. कॉट बिहाइंड की अपील पर अंपायर ने पहले उन्हें नॉट आउट करार दिया. इसके बाद वेस्टइंडीज ने डीआरएस लेकर अंपायर के फैसले को चुनौती दी. अब फैसला थर्ड अंपायर को लेना था, जिन्होंने रोहित को आउट करार दिया. लेकिन थर्ड अंपायर का यह फैसला लोगों के गले नहीं उतरा और थर्ड अंपायर ही उंगली उठानी शुरू कर दीं.

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग की. ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत की. इन दोनों ने 6 ओवर में 29 रन जोड़ लिए. यह जोड़ी छठे ओवर की आखिरी गेंद पर विवादित निर्णय के साथ टूटी.

विंडीज की ओर से छठा ओवर केमार रोच ने किया. उनकी इस ओवर की छठी गेंद गुड लेंथ थी, जो विकेट पर पढ़कर थोड़ा अंदर आई. गेंद रोहित के बल्ले और पैड के बीच से निकलते हुए विकेटकीपर शाई होप के पास पहुंची, जिन्होंने इसे पकड़ने में कोई गलती नहीं की. केमार रोच ने आउट की अपील की, जिसे विंडीज के बाकी खिलाड़ियों का भी समर्थन मिला.

अंपायर ने रोच और उनके साथियों की अपील खारिज कर दी. उन्होंने रोहित शर्मा को नॉटआउट करार दिया. लेकिन केमार रोच को भरोसा था कि रोहित आउट हैं. उनके कहने पर वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने डीआरएस लेने का निर्णय लिया. इसमें रोहित को आउट करार दिया गया.

Clear gap seen by shadow of bat on the Ball...

Why was it so difficult to make a call, when the onfield umpire had already given not out...

Poor by @ICC pic.twitter.com/Y43G8Wr0aT

— Sujith Kolap (@KolapSujith) June 27, 2019