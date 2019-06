बुमराह की यॉर्कर अपने ही बल्लेबाज को पड़ी भारी, दर्द से कराहने से लगे

साउथम्पटन: दुनियाभर के बल्लेबाजों के लिए 'खौफ' का पर्याय बने जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर इस बार अपनी ही टीम के खिलाड़ी को भारी पड़ गई है. बुधवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान बुमराह की गेंद विजय के पैर के अंगूठे में लगी और वह दर्द से कराहने लगे. शंकर ने दोपहर के सत्र में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया. बीसीसीआई ने भी एक वीडियो शेयर कर बताया कि शंकर ने थोड़ी देर आज बल्लेबाजी की.

शंकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर पर के बल्लेबाज के तौर पर चुने गए हैं लेकिन उन्हें किसी भी स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है. शंकर मध्यम गति के गेंदबाज भी हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान सरफराज अहमद सहित दो विकेट मिले थे.

All-rounder @vijayshankar260 is just happy he got to bat a few balls in the nets. There is something more coming soon from VJ.

Watch this space for more #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/bgKctQDCLS

— BCCI (@BCCI) June 20, 2019