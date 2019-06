भारत से हार पर पाकिस्तान के कप्तान ने पूरी टीम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'हम पूरी तरह फेल रहे'

नई दिल्लीः रविवार को क्रिकेट विश्व कप के महामुकाबले में पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा. ओपनर रोहित शर्मा के एक और लाजवाब शतक की बदौलत भारत ने रविवार को आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान को 89 रन से करारी शिकस्त दी. इसके साथ ही उसने विश्व कप में अपने इस चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विजय अभियान 7-0 पर पहुंचा दिया. पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टीम के खराब प्रदर्शन की बात को मानते हुए कहा कि टीम ने खेल के सभी स्तर में कमजोर प्रदर्शन किया. आपको बता दें 1992 से वर्ल्ड कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की यह सातवीं हार थी.

सरफराज ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि फखर जमान और बाबर आजम ने टीम को एक अच्छी शुरुआत दी लेकिन वे अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं करूंगा यहां पूरी टीम ने खराब प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि यहां एक खिलाड़ी की बात नहीं है आज के मैच में हमने खेल के सभी स्तरों में अपनी एबिलिटी के हिसाब से बुरा प्रदर्शन किया जिसके कारण हम हार गए. उन्होंने कहा कि हमने बालिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों ही फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन किया.

