Wolrd Cup 2019: 'लोग दस अच्छे दिन भूल जाते हैं और एक बुरे को आसानी से याद रखते हैं'

साउथम्पटन: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप (World Cup 2019) मैच में अब तक के सबसे खराब गेंदबाजी प्रदर्शन करने के बारे में कहा, ‘‘लोग दस अच्छे दिन भूल जाते हैं और एक बुरे दिन को आसानी से याद रखते हैं.’’ आलोचना की हद यह रही कि आइसलैंड क्रिकेट ने भी मजाकिया ट्वीट किया. आइसलैंड अभी क्रिकेट में नौसिखिया है.

कई मैच विजेता प्रदर्शन करने के लिये प्रशंसा पाने वाले राशिद ने इंग्लैंड के खिलाफ नौ ओवर में 110 रन दिये और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. यह दुनिया के शीर्ष स्पिनर के लिये नया अनुभव था. राशिद ने भारत के खिलाफ मैच से पहले कहा, ‘‘मैं इस मैच के बारे में बहुत अधिक नहीं सोच रहा हूं. लोग दस अच्छे दिन भूल जाते हैं और एक बुरे दिन को आसानी से याद रखते हैं. उन्हें वह याद करना अच्छा नहीं लगता जो राशिद ने पिछले दस दिन किया था.’’

राशिद अभी वनडे में विश्व में तीसरे नंबर के गेंदबाज जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हैं. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उस मैच में की गयी गलतियों पर ध्यान देकर आगामी मैचों में उनमें सुधार करने पर ध्यान दूंगा. आलोचना के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं. मुझे चीजों को आसान बनाये रखना होगा. ’’

We’ve just heard that Rashid Khan has scored Afghanistan’s first century of the #CWC19! Wow! 110 from 56 balls. The most runs ever scored by a bowler in the World Cup or something. Well batted young man. #ENGvAFG #AFGvENG pic.twitter.com/3vklzCeIJt

— Iceland Cricket (@icelandcricket) June 18, 2019