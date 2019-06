VIDEO: रोहित ने कहा- उनकी लाइफ में आ गई हैं 'लकी चार्म', इसी वजह से बल्ला उगल रहा है रन

नई दिल्लीः भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान के साथ रविवार को खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के मुकाबले में अपना शतक पूरा किया. रोहित ने अपने करियर के 24वें और टूर्नामेंट के दूसरे शतक के लिए 113 गेंदों का सामना कर 140 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 14 चौके और तीन छक्के लगाए. ऐसे में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से पूछा गया कि वह अपने मौजूदा फॉर्म के बारे में क्या सोचते हैं, तो रोहित ने कहा कि 'मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा हूं. हाल ही में मेरी बेटी हुई है, जिससे जिंदगी में चीजें काफी अच्छी हुई हैं. इस समय मैं अपने खेल, अपने क्रिकेट का काफी लुत्फ उठा रहा हू्ं.'

भारत से हार पर पाकिस्तान के कप्तान ने पूरी टीम पर उतारा गुस्सा, कहा- 'हम पूरी तरह फेल रहे'

वहीं उन्होंने टीम के फोकस के बारे में बात करते हुए कहा कि 'टीम को अच्छे से पता है कि अच्छी शुरुआत के मायने क्या होते हैं. इसीलिए यहां हमारा सबसे बड़ा फोकस टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत पर था. इसके बाद हमारी प्राथमिकता थी ये देखना कि टीम साथ मिलकर कैसा खेल रही है और किस तरफ बढ़ रही है. इसके बाद फोकस है निजी स्तर पर खिलाड़ियों के खेल का. मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम सही राह में आगे बढ़ रहे हैं.' आपको बता दें कि रोहित 2019 में शानदार लय में नजर आ रहे हैं. क्रिकेट विश्व कप में भी उनकी फॉर्म लगातार बरकरार है और अब तक वे दो शतक लगा चुके हैं.

“Having a newly born daughter in my life actually has put me in a good place”

Rohit Sharma, who smashed a century against Pakistan in #CWC19 yesterday, speaks about the current phase in his life and enjoying his cricket. pic.twitter.com/qbY5uwfQcN

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 17, 2019