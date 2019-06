VIDEO: पाकिस्तानी फैन ने सरफराज को 'मोटा सुअर' कहा तो फफक कर रोई थीं पत्नी

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद (Safaraz Ahmed) को भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा. फैंस ने खेल के साथ-साथ उनकी फिटनेस पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फैन उनको 'मोटा सुअर' कहता हुआ नजर आया. दक्षिण अफ्रीका को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हराने के बाद सरफराज ने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है. अहमद ने अपने फैंस से टीम की आलोचना करते समय अपशब्द का इस्तेमाल न करने के लिए कहा है.

दरअसल, मैच के बाद इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि लंदन के एक मॉल में सरफराज से एक फैन ने कहा था, "तुम बहुत मोटे हो गए हो, सुअर की तरह. तुम्हें कम खाना चाहिए."

A shameful act by a Pakistani fan with captain Sarfaraz Ahmed, this is how we treat our National Heros. Highly condemnable!! pic.twitter.com/WzAj0RaFI7

सरफराज ने कहा, "मैं उस पल में बहुत गुस्से में था, लेकिन अगर मैं उसका जवाब देता तो लोगों को सच्चाई नहीं दिखती और मुझे ही आलोचना झेलनी पड़ती. यही कारण है कि मुझे लगा कि कमेंट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए.''

वीडियो में सरफराज अहमद को अपने मासूम बेटे अब्दुल्ला के साथ लंदन के एक मॉल में देखा गया था, जब एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने उनको अपशब्द कहे. हालांकि, प्रशंसक ने बाद में माफी मांगी और वीडियो को डिलीट कर दिया.

Power of Social Media, The guy who misbehaved with Sarfaraz Ahmed, makes an apology. Thank you @WaseemBadami @javerias @WasayJalil @AamirLiaquat @AhmedRazaQadri @Mustafa_Chdry @newspaperwallah @saurabh_42 for helping me in spreading this video. Should he be forgiven now? pic.twitter.com/vGAbT742ds

— Syed Raza Mehdi (@SyedRezaMehdi) June 21, 2019