World Cup 2019: अफगानिस्तान के सामने इंग्लैंड की मुश्किल चुनौती

मैनचेस्टर: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) के 24वें मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा. इग्लैंड की टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों से परेशान है. वहीं अफगानिस्तान की टीम को उसके मुकाबले काफी कमजोर माना जा रहा है. अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच नहीं जीता है, लेकिन उसने श्रीलंका और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने प्रदर्शन से प्रभावित तो किया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई थी.

चोटों से परेशान है इंग्लैंड

इंग्लैंड की कोशिश अपनी टीम कॉम्बिनेशन को ठीक करके सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की होगी. इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन को कमर में दर्द के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान मैदान छोड़कर जाना पड़ा. सलामी बल्लेबाज जासन राय को भी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण इसी मैच में मैदान से जाना पड़ा था. मोर्गन ने वेस्टइंडीज पर मिली जीत के बाद कहा था, ‘‘मुझे पहले भी इस तरह का दर्द हुआ है और ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं. अगले 24 घंटे में पता चल जायेगा.’’ उन्होंने कहा ,‘‘जासन की चोट का स्कैन होगा. दो खिलाड़ियों को चोट लगना चिंता का विषय है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है.’’

कौन खेलेगा चोटिल खिलाड़ियों की जगह

मोर्गन के फिट नहीं होने पर उपकप्तान जोस बटलर टीम की कमान संभालेंगे. इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है जिसमें टाम कुरेन और मोईन अली जैसे खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान से हारने के बाद इंग्लैंड ने तीनों विभागों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और अब वह जीत की लय कायम रखने के इरादे से उतरेगा. देखना होगा कि ऐसे में टीम कैसा प्रदर्शन करती है. इंग्लैंड की पूरी कोशिश यह साबित करने की होगी कि चोटिल खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भी टीम की मजबूती में कमी नहीं आई है.

#AfghanAtalan will face hosts @englandcricket in their fifth match of the #CWC19 in Old Trafford, Manchester tomorrow at 2PM AFT. H.E @ashrafghani, the President of Afghanistan and Patron in-chief of ACB is also scheduled to attend the match.#AFGvENG #AfghanAtalan pic.twitter.com/5NTIP38o3e

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 17, 2019