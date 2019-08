नई दिल्‍ली: सोशल मीडिया पर यूं तो कई ट्रेड चलते हैं, लेकिन सबसे मजेदार ट्रेंड है मीम्‍स का जिससे बचना काफी मुश्किल है. यूं तो यह मीम्‍स कई चीजों के बनते हैं, लेकिन बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्‍का शर्मा अक्‍सर इनका शिकार हो ही जाती हैं. पहले अपनी फिल्‍म 'फिल्‍लौरी' और 'सुई धागा' के लिए मीम्‍स की पसंद बन चुकी अनुष्‍का शर्मा एक बार फिर मीम्‍स में नजर आ रही हैं. दरअसल सोमवार को अनुष्‍का की एक बिकिनी फोटो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वायरल हुई कि हंगामा मच गया. यह कहना गलत नहीं होगा कि अनुष्का शर्मा ट्रोल करने वालों की पसंद हैं. सोशल मीडिया यूजर्स किसी न किसी कारण से अनुष्‍का का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते. ऑरेंज और सफेद रंग की बिकनी में अनुष्‍का ने अपनी फोटो शेयर की तो लोगों ने इसकी तुलना वीएलसीसी वीडियो प्‍लेयर से ही कर डाली है.

सोमवार को अनुष्‍का ने वेस्टइंडीज के बीच पर खींची गई अपनी एक बिकिनी फोटो इंस्‍टाग्राम पर शेयर की थी. अनुष्‍का का यह अंदाज उनके पति विराट कोहली को तो काफी पसंद आया, लेकिन ट्रोलर्स ने इसमें भी उनका मजाक उड़ाने का मौका ढूंढ ही लिया. सोशल मीडिया के एक वर्ग ने अभिनेत्री की तस्वीर पर मीम्स और ट्रोल्स बनाना शुरू कर दिए.

