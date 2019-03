कॉमेडियन अली असगर सड़क हादसे में बाल-बाल बचे, मुंबई पुलिस को कहा- 'शुक्रिया'

नई दिल्ली : टीवी और फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर-कॉमेडियन अली असगर एक कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे. अली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हादसे की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. अली ने अपने फैंस को बताया कि उन्हें इस दुर्घटना में कोई चोट नहीं आई है. इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी काफी हेल्प की इसलिए अली ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए ये पोस्ट लिखी है.

अली ने पोस्ट में लिखा कि मैं वो मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं और खासतौर पर पीएसआई लीलाधर पाटिल का जिन्होंने ने कार एक्सीडेंट के इस हादसे से निपटने में मेरी काफी मदद की और सही तह से मामले को हैंडल कर लिया.

कपिल के शो में दादी बनकर फेमस हुए अली असगर, बोले- 'मैं खुद की सफलता का शिकार'

Just wanted to Thank Pydhonie Police Station..specially PSI Liladhar Patil for being warm understanding & helpful-my car met wit an accident but the way he handled the Situation is greatly Appreciated..Thank you PSI Patil ..Thank you @MumbaiPolice -Salute

— Ali Asgar (@kingaliasgar) March 11, 2019