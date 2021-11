विदेश में इंडिया का नाम बदनाम करने वाले वीर दास लौटे देश! लोगों ने फटकार से किया स्वागत

नई दिल्ली: एक्टर और कॉमेडियन वीर दास (Vir Das) अपने 'टू इंडियाज' (Two Indias) वीडियो को लेकर खूब चर्चा में हैं. उनके इस वीडियो का लोगों ने जमकर विरोध किया था. वहीं कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी करते नजर आए थे. वीर दास (Vir Das) इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड (International Emmy Awards) में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन अब वह इंडिया वापस आ गए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुंबई एयरपोर्ट में नजर आ रहे हैं. हालांकि वीर दास (Vir Das) को वापस मुंबई में देख लोग भड़क गए हैं और उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

वीर दास (Vir Das) का यह वीडियो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वीर दास (Vir Das) और उनकी पत्नी एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं. हालांकि, जैसे ही यह वीडियो आया, कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'देशद्रोही वापस आ गया' दूसरे ने कमेंट किया,'इसे देश से बाहर कर देना चाहिए.' एक यूजर लिखते हैं कि 'एफआईआर हुआ था ना, अरेस्ट करो.' वहीं एक अन्य ने कहा, 'लौट के बुद्धू घर को आया.'

इस वीडियो पर विवाद हुआ शुरू

बता दें कि वीर दास (Vir Das) ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक शो के दौरान (टू इंडियाज़) नाम की कविता पढ़ी थी. जिसका वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 'आई कम फ्रॉम टू इंडियाज' (I Come from Two Indias) नाम से रिलीज किया था, जिसके बाद से वीर दास लोगों के निशाने पर बने हुए हैं. उनके इस वीडियो को लेकर जमकर बवाल मचा था.

क्या थी वीर दास की कविता?

'मैं एक उस भारत से आता हूं, जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंगरेप हो जाता है. मैं उस भारत से आता हूं, जहां हम ट्विटर पर बॉलीवुड को लेकर बंट जाते हैं, लेकिन थियेटर के अंधेरों में बॉलीवुड के कारण एक होते हैं. मैं उस भारत से आता हूं, जहां बच्चे एक-दूसरे का हाथ भी मास्क पहन कर पकड़ते हैं, लेकिन नेता बिना मास्क एक-दूसरे को गले लगाते हैं. इसके साथ ही वीर दास (Vir Das) ने अपनी इस कविता में देश के तमाम मुद्दों पर कटाक्ष किया था, जो देश के लोगों को पसंद नहीं आया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया.

