OH NO! अक्षय कुमार की ‘लक्ष्मी बम’ पर संकट, डायरेक्टर ने बीच में ही छोड़ दी फिल्म!

नई दिल्ली: अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लक्ष्मी बम' का पहला लुक सामने आया था. लोग इस फिल्म में अक्षय के लुक के दीवाने हुए जा रहे हैं. लेकिन वहीं इस फिल्म को लेकर अब एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म से किनारा कर लिया है. ट्विटर पर लम्बा नोट लिखकर राघव लॉरेन्स ने फिल्म को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.

राघव ने ट्विटर के जरिए यह हिंट दिया है की फिल्म की क्रिएटिव टीम से उनका कुछ विवाद चल रहा है. उनके नोट से यह भी जाहिर हो रहा है की टीम के फैसलों से वह खासे नाराज हैं. राघव ने इस नोट को शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, 'प्रिय दोस्तों और फैंस, इस दुनिया में पैसे और शोहरत से ज्यादा आत्म सम्मान ज्यादा मायने रखता है. तो मैं कंचना के रीमेक लक्ष्मी बम से बाहर होने का फैसला ले रहा हूं.' देखिये यह पोस्ट...

In this world, more than money and fame, self-respect is the most important attribute to a person's character. So I have decided to step out of the project, Laxmmibomb Hindi remake of Kanchana akshaykumar

