नागा चैतन्य ने छूए अमिताभ बच्चन के पैर तो दीवाने हो गए फैंस, मंगेतर शोभिता के साथ मारी स्टाइलिश एंट्री

साउथ स्टार नागा चैतन्य एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उन्होंने गर्लफ्रेंड शोभिता धूलिपाला संग मंगनी भी कर ली है. इस बीच नागा चैतन्य मंगेतर शोभिता के साथ एक कार्यक्रम में स्पॉट हुए जहां वह उन्हें प्रोटेक्ट करते दिखे. वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने संस्कारों का उदाहरण पेश करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन के पैर छू आशीर्वाद भी लिया.

नागा चैतन्य हाल ही में स्ट्रीमिंग सीरीज 'धूता' में नजर आए थे. अक्किनेनी नागेश्वर राव नेशनल अवॉर्ड 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है. कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नागा चैतन्य अमिताभ बच्चन का पैर छूते नजर आ रहे हैं.

शोभिता के साथ नागा

नागा चैतन्य ने अपनी होने वाली पत्नी शोभिता धुलिपाला के साथ कार्यक्रम में स्टाइलिश तरीके से एंट्री की. दोनों ही अपने फॉर्मल आउटफिट में काफी आकर्षक लग रहे थे. कार्यक्रम में पहुंचे नागा चैतन्य ने नीले रंग की जैकेट और शोभिता ने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई है.

#NagaChaitanya showing respect to #AmitabhBachchan by touching his feet at the ANR National Award 2024 event is a beautiful gesture. It's always heartwarming to see such respect and admiration between legends of Indian cinema. pic.twitter.com/4eN6OalBXa

— (@AnilKum27310313) October 29, 2024