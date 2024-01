Ayodhya में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने से पहले फैंस से मिले चिरंजीवी-राम चरण, प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली गिफ्ट

Ram Mandir Chiranjeevi and Ram Charan: आज का दिन भारत के लिए किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है. जब सिर्फ राम भक्तों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर हैं. इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई सितारों को न्योता मिला है. मेगास्टार चिंरजीवी और ग्लोबल स्टार राम चरण को भी इस ऐतिहासिक इवेंट के लिए अयोध्या इनवाइट किया गया है. अयोध्या के लिए अपनी जर्नी शुरू करने से पहले चिरंजीवी और चरण ने अपने फैंस से मुलाकात की है.

फैंस से मिले चिंरजीवी और राम चरण

रिपोर्ट्स की मानें तो चिरंजीवी और राम चरण से मिलने के लिए रविवार की शाम बड़ी संख्या में फैंस मेगास्टार के घर के बाहर इकठ्ठा हुए थे. चिंरजीवी और राम चरण की अयोध्या यात्रा से पहले फैंस ने दोनों स्टार्स पर खूब प्यार लुटाया और उन्हें प्रभु श्री राम की मूर्ति भी गिफ्ट दी. वहीं कुछ फैंस ने चिंरजीवी ब्लड बैंक में रक्त दान भी किया. चिरंजीवी और चरण के फैंस से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही हैं.

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर जाहिर की खुशी

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर चिंरजीवी ने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की थी. मेगास्टार चिंरजीवी ने अपने X हैंडल पर लिखा- 'मैं इस निमंत्रण को अयोध्या में रामलाल की प्रतिष्ठा का साक्षी बबने का दिव्य अवसर मानता हूं. वह गौरवशाली अध्याय, जब भारतीयों को पांच सौ सालों से भी अधिक पीढ़ियों की कष्टदायक प्रतीक्षा सफल होने जा रही है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंजना देवी के दिव्य 'चिंरजीवी' पुत्र, भगवान हनुमान ने ही इन अनमोल क्षणों को देखने का उपहार सांसरिक अंजना देवी के पुत्र चिंरजीवी को दिया है. सचमुच एक अवर्णनीय अनुभव, मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के लिए कई जन्मों का धन्य फल.'

