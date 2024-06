Salman Khan ने सोनाक्षी सिन्हा के होने वाले ससुर जी से लिया था लोन, जहीर इकबाल के पिता से है सालों पुरानी दोस्ती

Salman Khan-Iqbal Ratansi Friendship: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल से शादी करने की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. शादी की खबरों के बीच जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) की फैमिली भी खूब चर्चाओं में बनी हुई है. लेकिन क्या आप जानते हैं सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) के होने वाले ससुर जी यानी जहीर इकबाल के पापा का सलमान खान से सालों पुराना कनेक्शन है और सुपरस्टार कभी जहीर के पापा इकबाल रतनसी से लोन लिया करते थे. आइए, यहां आपको बताते हैं पूरा माजरा...

सोनाक्षी सिन्हा के होने वाले ससुर जी से लोन लेते थे सलमान खान!

सलमान खान (Salman Khan) ने साल 2018 में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इकबाल रतनसी से दोस्ती का जिक्र किया था. सलमान ने ट्वीट में लिखा था- 'और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं इकबाल, टीनएज में यह मेरे बैंक हुआ करते थे, आज भी मुझपर इनका 2011 रुपए का कर्ज है, थैंक गॉड इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया. बेटे को लॉन्च कर रहा हूं तो बाप का पोस्ट को कर सकता हूं ना...' सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबरों के बीच सलमान खान का 6 साल पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है.

N this is my childhood frnd Iqbal, as a teen he was my bank, I still owe him 2011rs . thnk God he did not take interest bete ko launch Kar raha hoon toh baap ka post toh karsakta hoon na. Lv the pic. pic.twitter.com/FMSXNKmaME

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 31, 2018