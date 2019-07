जावेद अख्तर के ट्वीट का शेखर कपूर की EX वाइफ सुचित्रा ने दिया करारा जवाब

मुंबई: फिल्ममेकर शेखर कपूर के एक पोस्ट पर जावेद अख्तर ने रिप्लाई करते हुए शेखर को मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दे डाली थी. इस ट्विटर वार में अब शेखर कपूर की एक्स वाइफ सुचित्रा कृष्णमूर्ति उनके सपोर्ट में आई हैं. सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने जावेद अख्तर के ट्वीट को बचकाना कहा कि वह जावेद अख्तर की काफी रिस्पेक्ट करती हैं. उनके काम को सराहाती हैं, लेकिन जो जावेद साहब का रिएक्शन है. वह बिल्कुल सही नहीं है.

सुचित्रा आगे कहती है कि हर किसी को अपनी ऑपिनियन रखने का हक हैं और कोई किसी के मत पर इस तरह से रिएक्शन नहीं देता. सुचित्रा यह भी कहती हैं कि कई बार हमारे विचार से कई लोग असहमत होते हैं लेकिन एक पब्लिक डायलॉग में डकोरेम मेंटेन करना चाहिए. सोशल मीडिया पर किसी के मेंटल स्टेटस पर इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए.

Twitter पर भिड़े बॉलीवुड दिग्गज, जावेद अख्तर ने दी शेखर कपूर को मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह

सुचित्रा यह भी कहती हैं कि हम सभी जू के बंदर नहीं हैं. किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए. वह कहती हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारे ऑप्शन है या तो अगर किसी के ट्वीट से किसी के विचारों से आपत्ति है तो वह उसके ठीक ना लगे तो अनफॉलो कर दें इतना ही नहीं, ब्लॉक करने की व्यवस्था भी है.

Started life as refugee of Partition. Parents gave everything to make a life for kids. Was always in fear of ‘intellectuals’. They made me feel insignicant. Small. Then suddenly embraced me after my films. I still fear them. Their embrace is like a bite of snake. Still a refugee.

