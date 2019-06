प्रसिद्ध तमिल लेखक-अभिनेता क्रेजी मोहन का निधन, कमल हासन ने लिखा इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली: प्रसिद्ध तमिल लेखक और दिग्गज कॉमेडी अभिनेता क्रेजी मोहन का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से 67 साल की उम्र में निधन हो गया. परिवार के लोगों ने कहा कि सीने में दर्द की शिकायत और दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दोपहर में कावेरी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य से दोपहर दो बजे के आसपास उनका निधन हो गया. क्रेजी मोहन को कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलीममणि पुरस्कार से सम्मानित किया था.



अपने पसंदीदा एक्टर और को-एक्टर की डेथ से साउथ के कई एक्टर्स दुखी हैं. साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने ट्विटर पर इमोशनल नोट लिखते हुए क्रेजी मोहन को श्रद्धाजंलि दी है. वहीं साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने भी कमल हासन के ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा कि आपकी प्रसिद्धि कोई कैसे भूल सकता है सर. सर आपका टैलेंट नायाब था.

नहीं रहे फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड, 81 साल की उम्र में बेंगलुरु में हुआ निधन

One cannot separate his legacy from you sir. Your combination is the earth from which many a sense of humour of my generation was born. Deepest condolences Kamal sir. https://t.co/wKgBZgWoIq

— Siddharth (@Actor_Siddharth) June 10, 2019