दिव्या अग्रवाल और पति अपूर्व पर लगे धोखाधड़ी के आरोप! वायरल हो रहा ब्रोकर का Vidoe; जानें क्या है पूरा मामला

Divya Agarwal-Apurva Padgaonkar: रियलिटी शो सुपरस्टार और 'बिग बॉस ओटीटी 1' की विनर दिव्या अग्रवाल पर मुंबई के एक जाने-माने रियल एस्टेट कंसल्टेंट रफीक मर्चेंट ने ब्रोकरेज न करने का आरोप लगाया है. हाल ही में मर्चेंट ने एक वीडियो बयान जारी किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि दिव्या और उनके पति अपूर्व पडगांवकर ने उन्हें बेचे गए फ्लैट के लिए ब्रोकरेज के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं.

हालांकि, उन्होंने जारी वीडियो में कपल से मिलने वाले पैसे का खुलासा नहीं किया, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने ये दावा किया कि दिव्या और अपूर्व ने उनके कॉल का जवाब नहीं दिया है और इसके बजाय उन्हें ब्लॉक कर दिया है. उन्होंने कपल से जल्द से जल्द अपना बकाया चुकाने का आग्रह किया. वीडियो में मर्चेंट कहते हैं, 'दिव्या अग्रवाल, प्लीज मेरी ब्रोकरेज फीस रिलीज कर दीजिए. मेरा 1%, मेरा अधिकार, प्लीज मुझे दे दीजिए'.

Divya Agarwal is one of the renowned actresses in the television industry. She rose to fame with her stint on the show, Bigg Boss OTT

