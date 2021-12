शरीर पर दिखें ऐसे निशान, तो तुरंत लगाएं ये चीज, वरना जिंदगी भर झेलना होगा बोझ

How to reduce Stretch marks: महिला हो या पुरुष हर किसी के शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स दिख ही जाते हैं. इन निशानों की दिक्कत यह है कि अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स आपकी स्किन पर आ गए, तो इन्हें पूरी तरह से ठीक करना नामुमकिन-सा होता है. ऐसा मायोक्लिनिक का कहना है. लेकिन, अगर शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स आते ही आपने कुछ घरेलू उपाय इस्तेमाल कर लिए, तो इन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है. आइए स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के घरेलू उपाय (Home remedies to reduce stretch marks) जानते हैं.

Stretch Marks Removal: स्ट्रेच मार्क्स हटाने की क्रीम या तेल

स्ट्रेच मार्क्स शुरुआत में लाल या बैंगनी रंग की लाइनें होती हैं, जो बाद में खिंची हुई त्वचा जैसे बड़े निशान बन जाते हैं. ऐसा स्किन में अचानक आए खिंचाव या विकास के कारण होता है, जैसे प्रेग्नेंसी (pregnancy stretch marks), प्यूबर्टी या बॉडी बिल्डिंग आदि. साथ ही स्ट्रेच मार्क्स जांघों (stretch marks on thighs) या पेट पर सबसे ज्यादा होते हैं. इन्हें समय के साथ काफी हद तक गायब किया जा सकता है. आइए, स्ट्रेच मार्क्स को हटाने वाली क्रीम या तेल जैसे घरेलू उपाय जानते हैं.

1. नारियल तेल के फायदे - Benefits of coconut oil

नारियल तेल को स्ट्रेच मार्क्स हटाने वाले तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल के लिए नारियल तेल को स्ट्रेच मार्क्स पर लगा सकते हैं. जिन महिलाओं में डिलीवरी या प्यूबर्टी के कारण स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, उनके लिए भी नारियल तेल लगाना फायदेमंद होता है.

2. एलोवेरा के फायदे - Benefits of Aloe vera

स्किन के लिए एलोवेरा काफी फायदेमंद होता है. यह स्ट्रेच मार्क्स हटाने वाली क्रीम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आप एलोवेरा जेल को सीधे स्ट्रेच मार्क्स पर लगा सकते हैं. यह त्वचा को मुलायम बनाता है और टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है.

3. स्ट्रेच मार्क्स हटाने का घरेलू तरीका - Strecth marks removal cream

चीनी की मदद से भी स्ट्रेच मार्क्स रिमूव किए जा सकते हैं. इसके लिए आप शुगर स्क्रब इस्तेमाल करें. स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए आधा कप शुगर को धीरे-धीरे तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं. आपको कुल मिलाकर आधा कप ही तेल मिलाना है. जैसे- बादाम तेल या नारियल तेल. इस पेस्ट को स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर हल्के हाथ से मसाज करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा हफ्ते में 2-3 बार करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.