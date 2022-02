Glowing skin TIPS: बॉलीवुड हीरोइन जैसा चेहरा चाहिए तो लगाएं ये 5 चीजें, 'शीशे' जैसा चमकने लगेगा Face

Glowing skin TIPS: अगर आप एस चमकती हुई स्किन चाहती हैं तो ये खबर आपके काम की है. उल्टा सीधा-खानपान और मौसम में बदलाव के दौरान हमें कई बार त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि हार्मोंस बदलाव के कारण भी त्वचा संबंधी परेशानी होती है. खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में चेहरे पर डेड स्किन और कालापन दिखने लगता है. इस समस्या से बचने के लिए आफ कुछ मॉइस्चराइजिंग स्किनकेयर टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.

चमकदार स्किन के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल (Use these things for glowing skin)

1. नारियल तेल

रूखी स्किन के लिए नारियल तेल बेहद फायदेमंद है. यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के साथ उसे अत्यधिक पोषण देता है और गहराई से मॉइस्चराइज भी करता है. लिहाजा त्वचा हेल्दी बनी रहती है. आप मॉइस्चराइज करने के लिए इसे प्री या पोस्ट-शॉवर के दौरान चेहरे पर लगा सकते हैं.

2. गुलाब जल

अगर आपकी त्वचा रूखी हो जाती है और खुजली होती है तो थोड़ा सा गुलाब जल लगाने से त्वचा धीरे-धीरे शांत हो जाती है, गुलाब जल त्वचा को नमी प्रदान करता है और पीएच स्तर को संतुलित करता है. इससे आपके चेहरे का ग्लो नहीं जाता.

3. शहद

शहद त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं. ये जलन और रेडनेस या किसी अन्य त्वचा की सूजन को शांत करने में मदद करते हैं. ये त्वचा को प्रभावी रूप से ग्लोइंग बनाने में भी मदद करता है.

4. एवोकैडो तेल

एवोकैडो तेल गाढ़ा और पौष्टिक होता है. ये त्वचा में बहुत आसानी से समा जाता है. ये एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में रूखी त्वचा का इलाज करने के लिए एक अच्छा विकल्प है. इससे बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

5. पपीता टोनर

पपीता एक ऐसा फल है, जो त्वचा का खास ख्याल रखता है. इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है. ये त्वचा को हेल्दी , पोषित और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है. पपीता सनबर्न और सूजन को भी शांत करने में मदद कर सकता है. ये महीन रेखाओं और झुर्रियों की उपस्थिति को भी कम करता है. आप पपीते के एक टुकड़े के गूदे को बीज निकाल दें. गूदे को एक कप पानी के साथ ब्लेंडर में डालें और मिला लें. अपनी त्वचा को साफ करने के बाद इसे कॉटन बॉल से इस्तेमाल करें.

