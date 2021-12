Tips for White Nails: घर पर ही दूर कर सकते हैं नाखूनों का पीलापन, लगेंगे सिर्फ 5 मिनट

Tips to get white and glowing nails: नाखूनों की देखभाल करना त्वचा की देखभाल करने के जितना ही जरूरी है. वरना आपके हाथ बेकार दिखने लगते हैं. कुछ लोगों के नाखून अस्वस्थ हो जाते हैं और नाखूनों का रंग पीला होने लगता है. कई बार नेल पॉलिश या अन्य ब्यूटी प्रॉडक्ट्स लगाने के कारण भी नाखून पीले हो सकते हैं. लेकिन, कुछ घरेलू उपायों की मदद से नाखूनों का पीलापन दूर करके उनकी चमक वापिस लाई जा सकती है.

आइए जानते हैं कि घर पर ही नाखूनों का पीलापन दूर करने के उपाय क्या हैं?

Yellow Nails: नाखूनों का पीलापन दूर करने के घरेलू तरीके

नाखूनों का सफेद रंग और चमक वापिस लाने के लिए निम्नलिखित घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं. जैसे-

1. नींबू और शैंपू

नाखूनों का पीलापन दूर करने के लिए एक बड़ी बाल्टी में गुनगुना पानी डाल लें. अब इस पानी में नींबू का रस और थोड़ा शैंपू मिक्स करके घोल बना लें. इस घोल में हाथ व पैर के नाखूनों को डुबाकर रखें. थोड़ी देर बाद नाखूनों को निकालकर नेल ब्रश से साफ करें. इससे सफेद व चमकदार नाखून पाने में मदद मिलेगी.

2. बेकिंग सोडा

एक कटोरी में बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर घोल तैयार कर लें. अब इस घोल को रूई की मदद से नाखूनों के ऊपर घिसें, जैसे आप नेलपेंट हटा रहे हों. करीब 5 मिनट नाखूनों पर यह घोल लगा रहने दें और सूखने दें. घोल सूखने के बाद गीले ब्रश से नाखूनों पर रब करें. आखिरी में नाखूनों को गर्म पानी से धोकर सुखा लें और मॉश्चराइजर लगाएं.

3. सफेद सिरका

सफेद और चमकदार नाखून पाने के लिए सफेद सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक कप में गुनगुना पानी लेकर 1 चम्मच सफेद सिरका मिला लें. फिर इसमें 5 मिनट नाखूनों को डुबाकर रखें. इसके बाद नाखूनों को साफ पानी से धो लें. इससे नाखूनों का पीलापन दूर हो जाएगा.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.