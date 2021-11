How to lose weight: गुड़ और नींबू तेजी से घटा सकता है वजन, बस इस तरह करें सेवन, फिर देखें कमाल

Jaggery and lemon help in reducing weight: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में खराब खानपान, फास्ट फूड्स का अधिक सेवन, कोई शारिरिक गतिविधि ना करना और तानव के कारण लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं. वहीं कुछ लोग अनुवांशिक तौर पर भी मोटापे से ग्रसित रहते हैं. मोटापा और बेली फैट यह दो ऐसी चीजे हैं, जो ना सिर्फ व्यक्ति की बाहरी पर्सनैलिटी को खराब करता है, बल्कि इसके कारण शरीर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार भी हो जाता है. लिहाजा आप गुड़ और नींबू की मदद से वजन कम कर सकते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेट लॉस (weight loss) के लिए एक्सरसाइज के साथ ही एक संतुलित और हेल्दी डाइट पर भी ध्यान देना बेहद ही जरूरी होता है. डाइट में जरूरी बदलाव करने से ना सिर्फ शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, बल्कि वजन घटाने में भी मदद मिलती है.

मोटापे से होने वाली बीमारियां (diseases caused by obesity)

जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, मोटापे के चलते हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, यूरिक एसिड का बढ़ना और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि इस समय रहते कम कर लिया जाए.

सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है नींबू और गुड़ से बना डिटॉक्स ड्रिंक (Detox drink made of lemon and jaggery is very beneficial for health)

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि सर्दियों में मिलने वाला गुड़ स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है. ये बॉडी से विषाक्त पदार्थों को दूर कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. गुड़ आंतों को भी मजबूत करता है. ऐसे में गुड़ का सेवन करने से वजन को कम करने में काफी मदद मिलती है. वहीं नींबू कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मोटापा, पथरी, मुंहासे और अपच आदि का इलाज करने में सक्षम है. वजन कम करने के लिए नींबू भी बेहद ही कारगर है. जो लोग वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वह अपनी डाइट में नींबू और गुड़ से तैयार डिटॉक्स ड्रिंक को शामिल करें.

इस तरह बनाएं

सबसे पहले एक गिलास पानी को गर्म कर लें. अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं. अब गुड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा डाल लें. अब इसे अच्छी तरह से मिलाएं.

जब गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल जाए तो इसका मतलब है कि यह ड्रिंक पीने के लिए तैयार है. फिर आप इस ड्रिंक में पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं.

कैसे करें सेवन

डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, नियमित तौर पर नींबू और गुड़ से तैयार इस ड्रिंक का सेवन करने से मोटापे को कम करने में मदद मिल सकती है. रोजाना सुबह खाली पेट इस हेल्दी ड्रिंक का सेवन करना चाहिए.