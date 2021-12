पंजाब: CM की सीट पर होगा रोचक मुकाबला, 'चरणजीत को टक्कर देंगे चरणजीत'

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने पंजाब विधान सभा चुनाव 2022 (Punjab Assembly Elections 2022) के लिए अपने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. श्री चमकौर साहिब (Sri Chamkaur Sahib) विधान सभा सीट पर आप ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के खिलाफ चुनावी मैदान में डॉक्टर चरणजीत सिंह को उतारने का फैसला किया है.

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए उम्मीदवीरों की 5वीं लिस्ट जारी की है. आप की नई लिस्ट के अनुसार, डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा, राजा सांसी से बल्देव सिंह, कपूरथला से मंजू राणा, शाहकोट से रतन सिंह, जालंधर पश्चिम से शीतल अंगुराल, आदमपुर से जीत लाल भट्टी, बंगा से कुलजीत सिंह, श्री चमकौर साहिब से डॉक्टर चरणजीत सिंह, एसएएस नगर से कुलवंत सिंह, बस्सी पठाना से रुपिंदर सिंह हैप्पी, लुधियाना दक्षिण से राजिंदर पाल कौर, फिरोजपुर सिटी से रणवीर सिंह भुल्लर, भटिंडा शहरी से जगरूप सिंह गिल, अमरगढ़ से जसवंत सिंह और नाभा से गुरदेव सिंह देव मान चुनाव लड़ेंगे.

Aam Aadmi Party (AAP) releases fifth list of 15 candidates for 2022 Punjab Assembly Elections

AAP has nominated Dr. Charanjit Singh from Sri Chamkaur Sahib, the seat of Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/0s1ktepgpo

— ANI (@ANI) December 28, 2021