नई दिल्‍ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद मामले को सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय समिति द्वारा मध्यस्थता का आदेश दिया है. इस समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ.एम.आई कलीफुल्ला होंगे और उनके साथ आर्ट ऑफ लीविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर व वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू इसके सदस्य होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ये यह बड़ी जिम्‍मेदारी मिलने पर जस्टिस कलीफुल्‍ला, श्रीश्री रविशंकर और श्रीराम पंचू ने अपनी प्रतिक्रिया दी. जस्टिस कलीफुल्‍ला ने कहा कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मध्‍यस्‍थता पैनल का अध्‍यक्ष चुना है. अभी मुझे आदेश की कोई प्रति नहीं मिली है. मैं कह सकता हूं कि अगर समिति का गठन किया गया है तो हम इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

वहीं, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि मैंने अभी यह खबर सुनी. मेरे विचार में यह देश के लिए अच्‍छा होगा. इस मसले में मध्‍यस्‍थता ही एकमात्र रास्‍ता है.

