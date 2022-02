महिलाओं के पीरियड पर CM केजरीवाल का ट्वीट हो रहा वायरल, जानें क्या है माजरा

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से चलाई जा रही मुहिम की तारीफ करते हुए कहा है कि पीरियड्स से जुड़ीं सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना होगा.

दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक पहल के अंतर्गत पीरियड के दौरान स्वच्छता और इसे लेकर जो सामाजिक वर्जनाएं हैं, उन पर चर्चा शुरू की है. 5 फरवरी को 'हैप्पी पीरियड्स डे' मनाया गया. इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया.

उन्होंने इस कैंपेन की तारीफ करते हुए लिखा कि पीरियड्स से जुड़ीं सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना होगा और माहवारी के दौरान सफाई और स्वच्छता पर बात करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा. सीएम केजरीवाल ने यह भी लिखा पीरियड्स समाज में वर्जित विषय नहीं होना चाहिए.

I commend the #AbPataChalneDo initiative launched by DCPCR to break stereotypes associated with menstruation and promote menstrual hygiene. Periods should not be considered a taboo in our society. https://t.co/6loVcNOIQE

If period blood is unholy and impure we are far from being pious ourselves.

Let's remember our existence was made possible because of this blood, it nourished us in the womb so we could be who we are today.

Let's end the taboo, let's break the silence. #AbPataChalneDo pic.twitter.com/kuH2GBkkWd

— Sajjan Yadav IAS (@Sajjan95) February 5, 2022