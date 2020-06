PM Modi की सर्वदलीय मीटिंग में नहींं बुलाने से भड़के ओवैसी, कह दी ये बात

नई दिल्ली: भारत-चीन (India-China Border Dispute) सीमा पर तनाव बढ़ गया है. पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक का न्यौता न मिलने से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे. सर्वदलीय बैठक में शामिल न किये जाने से नाराज ओवैसी ने पीएम मोदी को खत लिखा है.

ओवैसी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि यह निराशाजनक है कि मेरी पार्टी को चीन सीमा मुद्दे पर आज की ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपको करनी थी.

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) MP Asaduddin Owaisi writes to PM Modi stating, "it is disappointing that my party was not invited to today's "All Party Meeting" on China border issue which was to be chaired by you." pic.twitter.com/9RmyJLKg0g

— ANI (@ANI) June 19, 2020