नीतीश कुमार के मंत्री बोले- अफसर सुनते ही नहीं, जनता की सेवा कैसे करूं, की इस्तीफे की पेशकश

नई दिल्ली: बिहार में विकास के दावे करने वाली नीतीश सरकार में नौकरशाहों की पोल उन्हीं के मंत्री ने खोलकर रख दी है. बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी (Madan Sahni) ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है. सहनी राज्य में नौकरशाही से काफी नाराज और परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है.

मदन सहनी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं. उन्होंने कहा कि जब अधिकारी मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं जनता की सेवा कैसे करूंगा. अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है.

I'm resigning in objection against bureaucracy. I'm not satisfied with the residence or vehicle I received because if I can't serve people, if officers don't listen to me then work of people won't get done. If their work isn't getting done,I don't need this: Bihar Min Madan Sahni pic.twitter.com/IVFDjokH6A

— ANI (@ANI) July 1, 2021