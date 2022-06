By Elections: 23 जून को होने हैं उपचुनाव, UP की इन 2 सीटों पर टिकीं सबकी निगाहें; जानें क्यों हैं खास?

By Elections 2022: देश में 23 जून को 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (By Elections 2022) होने जा रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां UP की 2 सीटों ने बंटोरी हुई हैं. ये 2 सीटें हैं आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट की हो रही है. वैसे तो इन दोनों सीटों को साल 2019 के आम चुनाव में सपा ने जीता था. आजमगढ़ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए थे. लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने अपनी लोकसभा सीटें छोड़ दीं और अब उन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं.

इन 2 सीटों पर हर दल की नजर

इस सीट पर हर दल की नजर है. क्योंकि यह सीटें सपा के खाते की रही हैं इसलिए सपा भी इन्हें जीतने की कोशिश में लगी है, तो वहीं भाजपा भी इन 2 चर्चित सीटों पर रिस्क नहीं लेना चाहती. इनके अलावा मायावती की पार्टी बसपा ने भी आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी उतारा है, हालांकि रामपुर में बसपा नहीं लड़ रही है.

आजमगढ़ से भाजपा ने फिर निरहुआ पर खेला दांव

UP की आजमगढ़ सीट से BJP ने फिर से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं, सपा ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर दांव खेला है. वहीं बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है.

चुनावी मैदान से गायब है कांग्रेस!

इसके अलावा दूसरी चर्चित सीट रामपुर में भाजपा ने घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा की ओर से आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा पर दांव खेला गया है. यहां ये दिलचस्प है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर UP में आई कांग्रेस ने किसी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है.

रामपुर में यह फैक्टर दिलचस्प

यहां आपको बता दें कि रामपुर से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी कभी आजम खां के करीबी हुआ करते थे. लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने SP छोड़कर भाजपा ज्वॉइन कर ली थी.

