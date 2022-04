आंध्र प्रदेश: मंदिर में ताला लगाकर की गई ईसाई प्रार्थना, BJP ने पादरी पर लगाए गंभीर आरोप

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गंगावरम में राम मंदिर (Ram Mandir) पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मुद्दे को उठाया है और इसे एक अस्वीकार्य अपमान बताया है. इसके साथ ही उन्होंने सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है. आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक मंदिर के सामने ईसाई प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है.

सुनील देवधर ने ट्वीट कर कहा, 'अस्वीकार्य अपमान! सीएम जगन मोहन रेड्डी के धर्मांतरण के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, चर्च ने सीमा को पार कर गंगावरम में राम मंदिर में एक पादरी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उसमें ईसाई प्रार्थना का आयोजन किया. सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. हिंदुओं! #RamInsultedInAP के रूप में आवाज उठाएं!'

Unacceptable Humiliation!

Pushing conversion agenda of CM @ysjagan, Limit is crossed by Church With illegally occupying #RamMandir in #Gangavaram by a Pastor & conducting Christian Prayer in it.

All culprits must immediately be arrested.

Hindus! Raise voice as #RamInsultedInAP! pic.twitter.com/Cmx3Mp6trU

— Sunil Deodhar (@Sunil_Deodhar) April 1, 2022