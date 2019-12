ठंड की मार से बेहाल उत्तर भारत, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से कांप रही है दिल्ली

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) समेत पूरे उत्तर भारत (North India) में ठंड का कहर जारी है. रविवार सुबह भी दिल्ली वालों को रिकॉर्ड तोड़ ठंड (Cold) से कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली के सफदरजंग में सुबह 6.10 पर तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है. कोहर की वजह से इलाहाबाद डिविजन में 109 ट्रेने लेट चल रही हैं.

हालांकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक रविवार को तापमन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने कहा कि यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं बिहार में 1 से 2 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

India Meteorological Department (IMD): Temperatures have risen by 2-3 °C at many places over UP, Haryana, Chandigarh&Delhi, temperature risen by 1-2 °C at many places over Bihar and temperature risen by 0.5 °C-1 °C at few places over Madhya Pradesh&isolated places over Rajasthan pic.twitter.com/11NDLeJiSk

— ANI (@ANI) December 29, 2019