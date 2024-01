अरे ये क्या हो गया! मंच से प्राण-प्रतिष्ठा के खिलाफ बोल रहे थे, भरभराकर गिर गया स्टेज

Ram Mandir Pran Pratishtha: बिहार के गया जिले में एक अजीब वाकया देखने को मिला है. यहां के अतरी प्रखण्ड के डिहुरी गांव में पसमांदा मुस्लिम की सभा में एक वक्ता द्वारा समुदाय विशेष के नाम की सियासत महंगी पड़ गई. जुबान पर उस समुदाय के आराध्य का नाम आते ही मंच बुरी तरह धराशायी हो गया. मंच से भाषण दे रहे और बैठे सभी लोग जमीन पर गिर गए. हालांकि मंच पर गिनती के सात आठ लोग ही बैठे थे. लेकिन सभी के सभी जमीन पर गिर पड़े. मंच गिरने के दौरान किसी को सम्हलने तक का मौका नहीं मिला. पल भर में ही पूरा मंच जमीन पर धराशायी हो गया. हालांकि मंच के गिरने के बाद भी सभा जारी रही पर बगैर मंच के ही.

दरअसल फ्रीडम फाइटर पूर्व मंत्री अब्दुल कयूम अंसारी की 51 पुण्यतिथि अतरी प्रखंड के डिहुरी पंचायत में पसमांदा समाज की ओर से मनाई जा रही थी. इस मौके पर पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी पहुंचे हुए थे. वही इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे. सभा दोपहर बाद शुरू हो गई थी. मंच भी सजा हुआ था. पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी के साथ अन्य मौजूद लोग भी मंच पर लगाई गई कुर्सियों पर बैठे थे. मंच से भाषण बाजी चल रही थी. कोई अब्दुल कयूम अंसारी के किए गए कार्यों के कसीदे पढ़ रहे थे तो वहीं कुछ वक़्ता एक विशेष समुदाय के आराध्य का नाम लेकर सियासी भाषण भी दे रहे थे.

इसी दौरान जैसे ही उस वक्ता की जुबान पर आराध्य विशेष और उसके पवित्र स्थान का नाम आया मंच अचानक से ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर धराशायी हो गया. मंच के गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. सभी एक दूसरे के मुंह देखने लगे. मंच पर अब्दुल कयूम अंसारी की तस्वीर भी अदब से रखी गई थी. वह भी मंच के गिरने के साथ कुछ क्षण के लिए खो भी गई थी. तस्वीर चादर के साथ लिपट गई थी. हालांकि दूसरे पल ही वह मिल भी गई.

A gathering to pay tribute to freedom fighter Qaiyum Ansari in presence of former MP Ali Anwar Ansari was going on in gaya.

As soon as questions on credibility of Prana Pratishtha of Ram Mandir were raised- The Stage collapsed pic.twitter.com/0w1fBeHQ4p

— साबू ठाकुर साहब#Parody Account (@Sabu4mjupitor) January 19, 2024