संसद में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने कहा- 'रेप इन इंडिया' वाले बयान पर नहीं मांगूंगा माफी

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने साफ कर दिया है कि 'रेप इन इंडिया' वाले बयान पर वह माफी नहीं मांगने वाले हैं. बता इससे पहले शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों और खासतौर पर लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ.

राहुल गांधी ने कहा, 'मेरे फोन में नरेंद्र मोदी जी की एक क्लिप है जिसमें दिल्ली को रेप कैपिटल बोला गया है, इसे में कुछ देर में ट्वीट कर दूंगा. पूर्वात्तर में चल रहे विरोध प्रदर्शन से ज्यादा हटाने के लिए बीजेपी मेरा बयान का मुद्दा उठा रही है.'

Rahul Gandhi: I have a clip on my phone in which Narendra Modi ji is calling Delhi a 'rape capital',will tweet it so that everyone can see. Just to deflect attention from protests in North East, this is being made an issue by BJP. https://t.co/BF4toNRaO8 pic.twitter.com/4wRWTZy4Np — ANI (@ANI) December 13, 2019

बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग लेकर नारेबाजी भी की जिसके बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा, यह इतिहास में पहली बार है कि कोई नेता स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि भारतीय महिलाओं का बलात्कार किया जाना चाहिए। क्या यह राहुल गांधी का देश के लोगों के लिए संदेश है?

Union Minister Smriti Irani in Lok Sabha on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: This is first time in history that a leader is giving a clarion call that Indian women should be raped. Is this Rahul Gandhi's message to the people of the country? pic.twitter.com/BSTDlIoZ1h — ANI (@ANI) December 13, 2019

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, मैं तो आहत हुआ हूं. पूरा देश आहत हुआ है. क्या ऐसे लोग सदन में मैं आ सकते हैं जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या उनको पूरे सदन से ही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.

वहीं राज्स सभा में सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी की. इस पर राज्यसभा के चेयरमेन एम वेंकैया नायडू ने कहा, आप ऐसे किसी आदमी का नाम नहीं ले सकते जो कि इस सदन का सदस्य नही है. किसी को भी सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का हक नहीं है.

Defence Min Rajnath Singh in Lok Sabha on Rahul Gandhi's 'rape in India' remark: Mein toh ahat hua hun, poora desh ahat hua hai. Kya aise log sadan mein aa sakte hain jo aise shabd istemaal karte hain? Kya unko poore sadan hi nahi balki poore desh se maafi nahi mangni chahiye. pic.twitter.com/vew1wHg8EX — ANI (@ANI) December 13, 2019

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने झारखंड की एक रैली में भी कहा था, 'नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया लेकिन अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं है अब है रेप इन इंडिया. उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का एक विधायक महिला के साथ रेप करता है, नरेंद्र मोदी एक भी शब्द नहीं बोलते.'

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Godda, Jharkhand: Narendra Modi had said 'Make in India' but nowadays wherever you look, it is 'Rape in India'. In Uttar Pradesh Narendra Modi's MLA raped a woman, then she met with an accident but Narendra Modi did not utter a word. (12.12.19) pic.twitter.com/WnXBz8BUBp — ANI (@ANI) December 13, 2019

बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 दिसंबर को महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत दुनिया की रेप कैपिटल (Rape capital) के तौर पर जाना चाहता है. राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे देश हमसे पूछते हैं कि क्यों भारत अपनी बहनों और बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, 'एक यूपी का विधायक रेप केस में शामिल है लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा.'