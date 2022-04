गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूल में दो बच्चे कोरोना पॉजिटिव, तीन दिन तक सस्पेंड रहेंगी क्लास

नई दिल्लीः लंबे अरसे बाद बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला रिस्की साबित हुआ है. गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल में दो बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना केस सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने सभी क्लास तीन दिन तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है. इस दौरान ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी. साथ ही अभिभावकों और बच्चों को कोरोना उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.

स्कूल के प्रिंसिपल रॉनी थॉमस ने बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बच्चों में संक्रमण का मामला मिलने के बाद तीन दिन यानी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सभी क्लास पहले की तरह ऑनलाइन चलेंगी. ईस्टर की छुट्टियों के बाद स्कूल को फिर से ऑफलाइन क्लास के लिए खोल दिया जाएगा.

बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच लगभग सभी सार्वजनिक स्थलों के साथ-साथ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था. तीसरी लहर खत्म होने के बाद हाल ही में सरकार और प्रशासन ने ज्यादातर राज्यों में लगी पाबंदियों को हटाया और जरूरी गतिविधियों को बहाल किया था. इसके साथ ही स्कूल-कॉलेजों को भी खोलने की अनुमति जारी की गई थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रविवार (10 अप्रैल, 2022) को बीते 24 घंटों में 1,054 नए कोविड -19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं. देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,30,35,271 हो गई है. इस दौरान 29 कोरोना संक्रमित मरीजों ने जान भी गंवाई है. वहीं, 1,258 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं. देश में कोरोना से अब तक 5,21,685 लोगों की मौत हुई है.

India reports 1054 fresh #COVID19 cases, 1258 recoveries, and 29 deaths in the last 24 hours.

Active cases: 11,132 (0.03%)

Death toll: 5,21,685

Total recoveries: 4,25,024,54

1,85,70,71,655 crore vaccine doses have been administered so far. pic.twitter.com/6QRjMS1lia

— ANI (@ANI) April 10, 2022