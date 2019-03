नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को बताया कि जर्मनी में म्यूनिख के निकट एक अप्रवासी ने भारतीय दंपत्ति पर चाकू से हमला किया. इसमें पुरुष की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हैं.

विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘ भारतीय दंपति प्रशांत और स्मिता बसारूर पर म्यूनिख के निकट एक अप्रवासी व्यक्ति ने चाकू से हमला किया. दुर्भाग्यवश प्रशांत की मौत हो गई. स्मिता की हालत स्थिर है. हम प्रशांत के भाई की जर्मनी यात्रा का प्रबंध कर रहे हैं. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवादनाएं.’’

Indian couple Prashant and Smita Basarur were stabbed by an immigrant near Munich. Unfortunately, Prashant has expired. Smita is stable. We are facilitating the travel of Prashant's brother to Germany. My heartfelt condolences to the bereaved family. /1

