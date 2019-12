नई दिल्‍ली : दिल्‍ली (Delhi) के आगामी विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Elections 2019) से पहले कांग्रेस (Congress) ने नया शिगूफा छोड़ दिया है. पार्टी के प्रदेश अध्‍यक्ष सुभाष चोपड़ा ने एक सभा के दौरान घोषणा कर दी कि अगर इन चुनावों में कांग्रेस जीतकर दिल्‍ली की सत्‍ता में आती है, तो वह लोगों को 600 यूनिट तक बिजली बिल में राहत देंगे. यानि 600 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी.

दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्‍ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्‍यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्‍ता में आती है तो हम दिल्‍ली में 600 यूनिट तक बिजली बिल में राहत देंगे. उन्‍होंने इसके आगे कहा कि मैं ऐसा आगामी चुनावों की वजह से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा है क्‍योंकि यह आपका पैसा है और इसका फायदा आपको मिलना चाहिए.

Delhi Congress President, Subhash Chopra: If Congress comes to power we will give relief up to 600 units (electricity) in Delhi. I am not saying this because of elections, this is your money and it should benefit you. #DelhiAssemblyElections (25.12.19) pic.twitter.com/2j3ApqgjWt

— ANI (@ANI) December 26, 2019