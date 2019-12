दिल्ली: किरारी अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के किरारी क्षेत्र में आग (Kirari fire) लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने घायलों को भी एक लाख रुपये देने की घोषणा की है.

जैन ने कहा, "अंडरग्राउंड गोदाम बना था और ऐसी अनियमितता जांचने का काम नगर निगम का था. जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है और सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है." उन्होंने यह भी कहा कि सरकार घायलों के इलाज का खर्चा वहन करेगी. जैन ने किरारी दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद यह घोषणा की.

Delhi Health Minister Satyendar Jain: A compensation of Rs 10 lakhs each will be given to deceased and Rs 1 lakh each to those injured. Injured will be treated on government expenses. SDM inquiry into reason behind the incident to be conducted within 7 days. https://t.co/RTkIkdEnZp pic.twitter.com/2Wj4RB0S3x

— ANI (@ANI) December 23, 2019