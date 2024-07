दिल्ली: कोचिंग सेंटर के सामने से कार लेकर गुजरा था, तभी टूटा बेसमेंट का गेट... ड्राइवर समेत 5 और गिरफ्तार

Rau Coaching Centre Delhi: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में UPSC की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई. तीनों एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही अवैध लाइब्रेरी में फंस गए थे. पुलिस ने कोचिंग के सीईओ और कोऑर्डिनेटर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पांच और लोगों को अरेस्ट किया है. इनमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो कोचिंग के सामने से एसयूवी लेकर गुजरा था.

27 जुलाई को लबालब सड़क पर थोड़ा तेज रफ्तार में कार निकालने से मजबूत लहर उठी और कोचिंग के बेसमेंट का गेट टूट गया. पानी बड़ी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा. बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी.

#WATCH | Delhi | Vehicle which hit the gate of the coaching centre in Old Rajinder Nagar where three UPSC aspirants died due to drowning, impounded by Police. The driver of the vehicle has been arrested.

डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने ANI से कहा, 'बेसमेंट के मालिकों और एक व्यक्ति सहित पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने इमारत के गेट को नुकसान पहुंचाने वाली गाड़ी चलाई थी. बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि करने की कोई अनुमति नहीं थी. हमने एमसीडी से कुछ जानकारी मांगी है, और हम उनकी भूमिका की भी जांच करेंगे. सभी कोणों से जांच चल रही है.'

ओल्ड राजेंद्र नगर में MCD का बुलडोजर

दिल्ली नगर निगम (MCD) की एक टीम बुलडोजर के साथ ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंची है. कोचिंग सेंटर के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी.

छात्रों का प्रदर्शन जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा

ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन जारी रहने की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. डीसीपी सेंट्रल के मुताबिक, 'मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आगे की जांच जारी है और मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम उनसे (प्रदर्शन कर रहे छात्रों से) लगातार बातचीत कर रहे हैं. मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो शांति बनाएं रखें.'

#WATCH | Speaking on the death of 3 UPSC aspirants in Delhi's Old Rajinder Nagar, DCP Central M Harshavardhan says, "Five more people including owners of the basement & an individual who drove a vehicle which appears to have damaged the gate of the building, arrested. There was…

