Traffic Jam: दिल्ली-एनसीआर में आज जरा संभलकर घर से निकलें, ऑफिस जाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Traffic Jam Route Diversion in Delhi: दिल्ली वालों को आज सावधान रहने के साथ कुछ अतिरिक्त समय लेकर अपने ऑफिस या कामधंधे पर जाने की जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि आज यहां कई इलाकों में ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) और रूट डायवर्जन (Route Diversion) का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में सरकारी परिवहन के साधनों की बात करें तो कुछ खास जगहों पर डीटीसी बसों के रूट डायवर्ट किए जाएंगे वहीं जरूरत पड़ने पर आज कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करके लोगों की एंट्री भी रोकी जा सकती है.

कांग्रेस का प्रदर्शन

ट्रैफिक डायवर्जन और जाम की एक वजह यह भी हो सकती है कि क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के सामने पेशी है. इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. जिस तरह राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था उसी तरह आज के हंगामे और ट्रैफिक पर पड़े असर का वैसा ही हाल दिल्ली में देखने को मिल सकता है. इस संभावना के चलते कांग्रेस अध्यक्ष के सरकारी आवास, कांग्रेस हेडक्वार्टर, ईडी हेडक्वॉर्टर और संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं कांग्रेस मुख्यालय के दोनों ओर यानी अकबर रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बुधवार को बंद कर दिया गया था. वो दायरा आज और बढ़ने की संभावना है.

इन इलाकों में संभलकर

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आज अकबर रोड, मोतीलाल नेहरू रोड, दस जनपथ, तुगलक रोड समेत आसपास के कई अन्य रास्तों से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा सकता है. जिसका सीधा असर इंडिया गेट, अशोक रोड, शाहजहां रोड और मंडी हाउस से लेकर मथुरा रोड और सरदार पटेल मार्ग तक देखने को मिल सकता है. यानी इन इलाकों में लोगों को जगह-जगह जाम से जूझना पड़ सकता है.

Delhi | Morning visuals from Akbar road where Delhi Police has set up barricades in the vicinity of AICC headquarters

Senior Congress leaders & party's MPs to gather at AICC office as Congress interim president Sonia Gandhi appears before ED in National Herald case today pic.twitter.com/3nq0tNRfUl

— ANI (@ANI) July 21, 2022