Weather Update: हे भगवान! 50.3 डिग्री पहुंचा पारा, देश के 10 शहर जो सबसे ज्यादा तप रहे

Delhi NCR Weather today 30 May: उत्तर भारत समेत दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर जारी है. प्रचंड गर्मी के बीच भारत के कई शहरों का पारा पचास डिग्री के पार पहुंच गया है या 50 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया. हरियाणा के सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है. देश के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट लगातार अपडेट हो रही है. हालांकि दिल्ली में बुधवार शाम मौसम ने पलटी मारी तो सूरज देवता अचानक बादलों के पीछे छिप गए और बारिश होने लगी तो गर्मी की मार से बेहाल लोगों के कलेजे को ठंडक मिली. हालांकि बारिश ने बाद में उमस बढ़ाने का काम किया. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली समेत आधे भारत में अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है.

10 hottest city of India: दस सबसे गर्म शहर

भारत के सबसे गर्म शहरों की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, एमपी और बिहार कोई भी राज्य पीछे नहीं है. सबसे गर्म शहरों में राजस्थान का फालौदी, चुरू, बाड़मेर और जैसलमेर तो हरियाणा का सिरसा और पंजाब का भटिंडा, खुद दिल्ली और यूपी का आगरा, औरंगाबाद, शहर इस सूची में अपनी जगह काफी पहले बना चुके हैं. देखिए बीते बुधवार को देश के सबसे गर्म शहरों की सूची.

Today, heat wave to severe heat wave conditions prevailed over many parts of Rajasthan, Haryana-Chandigarh-Delhi, Uttar Pradesh; in some parts of Bihar, Madhya Pradesh and Punjab.

Heat wave conditions prevailed in some parts of Odisha, Chhattisgarh and Vidarbha. pic.twitter.com/zmIGwO1bPm

