कोरोना की तीसरी लहर? 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की मौत

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए मामले भले ही तेजी से नहीं बढ़ रहे लेकिन मौतों के आंकड़ों ने एक बार फिर डरा दिया है. बीते 24 घंटे में कोरोना से 805 लोगों की मौत हो गई है जबकि 14,348 नए मामले सामने आए हैं. देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,42,46,157 हो गई है. इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,61,334 पर पहुंच गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 805 मरीजों के और जान गंवाने से मृतकों की संख्या 4,57,191 हो गई है. कोरोना वायरस के दैनिक मामले लगातार 35वें दिन 30,000 से कम और लगातार 124वें दिन 50,000 से कम हैं.

#COVID19 | Of the 14,348 new infections and 805 deaths reported in India in the last 24 hours, Kerala reported 7,838 new cases and 90 deaths.