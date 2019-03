जानिए कौन हैं '102 Not Out' के साथ सबसे उम्रदराज और देश के पहले वोटर

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का एलान कर दिया है. देशभर में 11 अप्रैल से शुरू होने वाला चुनावी समर एक माह से भी अधिक समय तक चलेगा. सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी. इन सबके बीच राजनीतिक दलों के साथ ही भारत के सबसे बुजुर्ग और देश के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी ने भी कमर कस ली है. 102 साल की उम्र में भी मतदान के लिए उनका जोश देखते ही बनता है.

#WATCH ANI Multimedia Feed: India’s oldest voter 102-yr-old Shyam Saran Negi of Himachal is all set to vote again, says "I'm happy that I'll get to cast vote once again." The 4 Parliament constituencies of the state will undergo polling on 19 May in the seventh phase of polling. pic.twitter.com/wGwREi8h7B

