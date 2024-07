Jammu Kashmir: अखनूर में छिपे हैं भारत के कितने दुश्मन? सेना और SOG का सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir encounter: जम्मू-कश्मीर सीमा के उस पार पाकिस्तान के बिल में बैठे आतंकी आका भारत में घुसपैठ कराने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. कभी नदी-नाले तो कभी जंगल के रास्तों से घुसपैठ कराई जा रही है. इसी बीच जम्मू (Jammu) में सेना (Army) और अन्य सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है. इस दौरान बिल में दुबककर छिपे आतंकवादियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है. भारत के दुश्मनों को जम्मू-कश्मीर की शांति रास नहीं आ रही है. ऐसे में वो एकबार फिर से कश्मीर में दहशत का वो 1990 वाला दौर वापस लाना चाहते हैं.

अखनूर में तलाशी अभियान

अखनूर इलाके में आतंकियों की तलाश हो रही है. यहां तीन संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था. अब

SOG और सेना का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है. अखनूर इलाके में आतंकियों की तलाश जारी है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अखनूर में एक स्थानीय युवक ने कुछ हथियारबंद संदिग्ध आतंकियों को देखा था. ये संदिग्ध आतंकवादी बीती रात के करीब 12 बजे उसके खेत के पास सोए थे. दावा है कि आतंकियों ने उससे पानी मांगा. वहीं उसके मना करने पर वो भाग निकले.

अब तक कितने ढेर?

बीते कुछ महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है. सुरक्षा बलों पर बार-बार घात लगाकर हमले की घटनाओं में कुछ जवान भी शहीद हुए हैं. दूसरी ओर हमारी सेना भी आतंकवादियों का ढूंढ ढूंढ कर तेजी से सफाया कर रही है.

High-level coordination conference held at Kathua. The senior officers from BSF, J&K Police, Punjab Police, Central agencies participated in the conference.

The meeting held at the Conference Hall of District Police Lines,Kathua was aimed to bolster the security apparatus and to… pic.twitter.com/qUeMZRbXkH

— J&K Police (@JmuKmrPolice) July 11, 2024