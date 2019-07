कारगिल विजय दिवस LIVE : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीनगर में दी शहीदों को श्रद्धांजलि

26 जुलाई 2019, 11:01 बजे

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद करते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए 1999 में कारगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है.

On Kargil Vijay Diwas, a grateful nation acknowledges the gallantry of our Armed Forces on the heights of Kargil in 1999.

We salute the grit and valour of those who defended India, and record our everlasting debt to those who never returned.

Jai Hind! #PresidentKovind

— President of India (@rashtrapatibhvn) July 26, 2019