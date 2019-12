Top Hindi News Today, Zee News Breaking: आज की सुर्खियों पर एक नजर

17 दिसम्बर 2019, 09:06 बजे

सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने से खुद का नुकसान? प्रदर्शन विनाशकारी नहीं होना चाहिए: उपराष्ट्रपति

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई शहरों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल सेफ्टी अवॉर्ड प्रोग्राम में पहुंचे उपराष्ट्रपति ने कहा, 'कोई बाधा या विनाश नहीं होना चाहिए, हर किसी को निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, और हमारे नजरिए को बदलना होगा आखिरकार हम स्वतंत्र भारत में हैं, हमारा अपना भारत है....'

Vice President M Venkaiah Naidu: There shouldn't be any obstruction or destruction, everybody should focus on construction. And our attitudes must change after all we are in free India, our own India. If you are destroying, means you are destroying the nation's wealth. (16.12) pic.twitter.com/y3DFgNoaoj

