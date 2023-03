MP Weather Forecast: कल बारिश ने दिखाया मौत और तबाही का मंजर, आज इन जिलों में मौसम का अलर्ट जारी

MP Weather Forecast: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कल हुई बारिश (Heavy Rain) और ओलावृष्टि (Hailstorm) से मची तबाही के बाद एक बार फिर से मौसम विभाग (Weather Department) ने कई जिलों के लिए अलर्ट (Alert In Many District Of MP) जारी कर दिया है. ऐसे में किसानों के साथ ही आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत हैं. जानिए (Mausam Samachar) किन जिलों के लिए जारी हुए अलर्ट.