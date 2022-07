Monkeypox Cases: UP में किए गए मंकीपॉक्स से बचने के पुख्ता इंतजाम, CM योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

UP aware about Monkeypox: UP के CM योगी ने देश के कुछ हिस्सों में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में मंकीपॉक्स प्रभावित मरीजों के लिए कम से कम 10-10 बिस्तर आरक्षित रखे जाएं.