BJP ज्वॉइन करने वाली निदा खान पर शादी में हमला, पति ने दी कोर्ट में तेजाब फेंकने की धमकी

लखनऊ: तीन तलाक विरोधी कार्यकर्ता निदा खान (Nida Khan) एक बार फिर से चर्चा में हैं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़ने की धमकी देने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इन 6 लोगों में उनके पति शीरन रजा खान और परिवार वाले शामिल हैं. बता दें कि निदा बरेली में एक शादी में पहुंची थी, जहां बीजेपी छोड़ने के नारे लगाए गए और उन पर हमला हुआ.

निदा ने बताया कि वो 26 मार्च को एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जहां उनके ससुराल वालों और कुछ रिश्तेदारों ने भाजपा छोड़ने के लिए कहा. निदा खान ने बताया कि '26 मार्च को मैं मामू के बेटे की शादी में गई थी जहां मुझे भाजपा (BJP) से तौबा करने के लिए कहा गया. 3 तलाक को लेकर भी मेरी लड़ाई चली है. मेरे पति ने कोर्ट में तेजाब फेंकने तक की धमकी दी है. अगर शादी में पुलिस समय पर नहीं आती तो वह लोग लिंचिंग जैसी घटना कर सकते थे.'

During a family wedding, my relatives coerced me to renounce BJP. I was surrounded by a crowd & got minor injuries. They said no Muslims from Bareilly support BJP as it's a non-Muslim party but you have campaigned for it which is non-muslim. I've filed an FIR:BJP leader Nida Khan pic.twitter.com/lzuT0dWMnH

