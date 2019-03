Badminton: इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में हारी अत्री-रेड्डी की जोड़ी

नई दिल्ली: भारत के मनु अत्री और बी.सुमीथ रेड्डी की जोड़ी यहां जारी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल वर्ग के सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई.

भारतीय जोड़ी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के के.डी. जाधव इनडोर हॉल में जारी टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के रिकी सुवार्दी और अंगा प्रणामा की जोड़ी ने सीधे गेमों में 21-12, 21-17 से हराया.

इंडोनेशियाई जोड़ी को यह मुकाबला जीतने में केवल 26 मिनट का समय लगा. फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की ली यांग और वांग की जोड़ी से होगा.

A great run from the duo of @AtriManu/ @buss_reddy; scripted history by becoming the first Indian MD pair to play the SF stage of the #YonexSunriseIndiaOpen but unfortunately went down fighting to the team of Ricky Karandasuwardi/ Angga Pratama 21-12,21-17.#IndiaontheRise pic.twitter.com/PTkZmybL03

